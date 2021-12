Tom Holland confirma que vai interpretar Fred Astaire numa nova biopic

A ideia surgiu da produtora Amy Pascal quando, em entrevista à GQ norte-americana, disse que gostava de ver Tom Holland no papel do lendário ator/dançarino Fred Astaire, uma das figuras de referência da era dourada de Hollywood. Pascal deixou também clara a intenção de continuar a ver Holland no papel de Peter Parker, o herói por detrás do Homem-Aranha.