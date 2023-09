Com Tom Holland ou Sigourney Weaver, seis grandes séries que pode ver já

A aposta na promoção de grandes produções foi decisiva desde que, em 2013, House of Cards alterou a forma como consumimos ficção. De então para cá, os orçamentos expandiram e os projetos, outrora comprimidos a narrativas mais simples, tomaram proporções de empreitadas Hollywoodescas, caso de The Last of Us ou O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder. O canibalismo mediático de promoção acabou por ditar a passagem a segundo plano de outras que, por menos orçamento ou efeitos especiais, acabam por passar despercebidas no catálogo, mas nem por isso são menos viciantes. Fruto da escrita criativa ou da realidade, estes seis exemplos mostram-nos que há muita vida além dos blockbusters.