Thandie Newton recupera escrita original do seu nome

A atriz Thandie Newton conhecida por séries como Westworld decidiu recuperar o seu nome de batismo para a sua vida artística. Depois de 30 anos a utilizar a forma inglesa do seu nome, passa agora a ser Thandiwe também na vida profissional.







REUTERS/Mario Anzuoni

A revelação foi feita na edição britânica da revista Vogue. "Estou a recuperar o que é meu", referiu, anunciando assim que vai usar o seu nome de origem Zulu. O w tinha caído de forma acidental dos créditos do seu primeiro filme e a atriz passou a usar essa versão simplificada do seu nome.Thandiwe significa "amada" e Melanie Thandiwe Newton Parker anuncia que a partir de agora os créditos têm de colocar o seu nome na forma original e correta.Além do anúncio da mudança de nome, a atriz faz um balanço dos 30 anos de carreira, na edição de maio da revista de moda. "A coisa pela qual estou mais grata nesta indústria é estar atualmente com pessoas que me veem. E que não são complacentes com a objetificação das pessoas negras como 'outros', o que acontece quando és o único."Ativista e consciente do seu papel na comunidade, a atriz recorda que deve ter sido a primeira família negra que a população de Penzance, na Cornualha, viu, durante a sua infância. Filha mais velha de um britânico branco, Nick, e de uma zimbabuense, Nyasha, princesa da tribo Shona, frequentou uma escola católica com o irmão mais novo.