Madonna: toda a história da rainha da pop

Diz o povo que a sorte protege os audazes. Madonna Louise Ciccone, nascida a 16 de agosto de 1958 em Bay City, no estado do Michigan, é a confirmação de carne e osso desse ditado: com 19 anos e 35 dólares no bolso, o que equivale a menos de 50 euros, mudou-se dos subúrbios de Detroit, o pequeno bairro de Rochester Hills onde vivia com a família, para a gigante Nova Iorque, com a intenção de ser bailarina – nada de estranho para um rapariga que fazia parar os alunos nos corredores da escola com saltos e piruetas.

Para ganhar a vida, ao mesmo tempo que dançava em corpos de baile e para artistas consagrados, trabalhava no Dunkin’ Donuts e fazia biscates, respondendo a anúncios de jornal – caso da sessão de fotografia de Lee Friedlander, em que posou completamente nua por 25 dólares, que viria a resultar numa série de seis imagens (que num leilão de 2009 chegaram a 37.500 dólares por unidade) de uma mulher ao mesmo tempo forte e vulnerável, que não se depilava e pouco depois se tornou a artista feminina mais bem sucedida de sempre, segundo o Livro do Guinness. "Foi a primeira vez que eu andei de avião e que usei um táxi. Foi a coisa mais corajosa que fiz",contou em entrevista a hoje cantora, compositora, atriz, escritora, produtora musical e empresária.

Com esta corajosa mudança de estado, deixava para trás a sua numerosa família católica, de origem italiana, o pai engenheiro, os cinco irmãos (Martin, Anthony, Paula, Christopher e Melanie) e dois meios irmãos (da segunda mulher do pai, a governanta da casa) e a mágoa de ter perdido a mãe, que o cancro da mama matou aos 30 anos, quando ela, batizada com o mesmo nome da mãe, Madonna, mas a quem chamavam "Pequena Nonny", para dela se distinguir, ainda mal sabia ler. Corria o ano de 1963 e aquela morte punha fim a um silêncio opressivo, que procurava escamotear a doença. "Lembro-me de me sentir mais forte que ela. Eu era muito pequena, mas ainda assim era como se fosse ela a criança", recordou Madonna em várias entrevistas, explicando que não entendia o que se passava: "Mentiram-me. Era como se ela estivesse a dormir no caixão, só muito depois percebi que ela tinha sido enterrada e a tinha perdido para sempre. A imagem final da minha mãe, ao mesmo tempo tão pacífica e grotesca, assombra-me até hoje."

No entanto, não ter mãe talvez lhe tenha dado a coragem necessária para sair de casa tão jovem. Aluna brilhante, por estar "decidida a ser alguém", era solitária e tinha as melhores notas nas escolas onde andou – os colégios St. Frederick's e St. Andrew's e a pública West Middle School –, mas também rebelde e provacadora: dançava nos intervalos e, nas aulas, levantava a saia para mostrar as cuecas aos rapazes.



Durante o secundário, no liceu Rochester Adams High, foi líder de claque e começou a ter aulas de ballet, o que associado às boas notas, lhe valeu uma bolsa de estudos em dança, para entrar na Universidade do Michigan, que abandonou para ir para Nova Iorque, onde aos 21 anos começou a namorar o músico Dan Gilroy, com quem fundou a sua primeira banda, Breakfast Club, onde cantava e tocava bateria e guitarra. Tinha já outra banda, os Emmy, quando, em 1981, foi fazer coros para uma gravação do cantor vaguardista alemão Otto von Wernherr. Foi nessas sessões que deu nas vistas (ou nos ouvidos) do produtor Mark Kamins, que a recomendou a Seymour Stein, o fundador da Sire Records, selo pop da editora multinacional Warner. Assinou contrato e, logo ao primeiro single, Everybody, de 1982, conquistou as pistas de dança.





Seguiu-se o primeiro álbum, homónimo, que começou a ser produzido por Reggie Lucas, mas como ela discordava das soluções dele, acabou por ser terminado por John "Jellybean" Benitez, então seu namorado, usando novas tecnologias, incluindo as caixas de ritmos e sintetizadores que modernizaram o seu som. O público aderiu em massa: Holiday e Borderline escalavam no top das canções mais ouvidas e as vendas do álbum ultrapassaram logo 10 mil exemplares, feito notável para uma artista em estreia, ainda por cima mulher.

No entanto, foi com Like a Virgin, em 1984, que se tornou um verdadeiro fenómeno, começando até a influenciar a moda feminina com o seu estilo irreverente, à base de tops de renda, saias por cima de calças, crucifixos, pulseiras e cabelos descolorados. Porém, ao mesmo tempo que conquistava tops por todo o mundo, despertava a ira dos mais conservadores, que a acusaram de promover o sexo antes (e fora) do casamento e desafiar os valores tradicionais da família com a sua música, videoclips e atuações provocantes – como uma icónica, difundida televisamente nos Prémios MTV, em que surgia num gigantesco bolo de casamento e rebolava dengosa no palco, vestida de noiva, com um cinto onde se lia "boy toy" (sugerindo o seu gosto por "rapazes de brincar", para "usar" por puro prazer e não para constituir família).



Foi um escândalo, mas só para alguns. Na verdade, deu o empurrão que faltava a Like a Virgin para se tornar álbum de diamante (pelos 10 milhões de exemplares vendidas em território americano), chegando aos 24 milhões de cópias em todo o planeta.





Particularmente criativa, a sua música pop e a consequente influência na moda não pareciam não lhe chegar. Em 1985, passou a perseguir também a carreira de atriz, começando com um pequeno papel em Vision Quest, drama romântico para o qual criou o tema Crazy For You, novo êxito, e outro, um pouco maior, em Desesperadamente Procurando Susana (nomeado para um prémio César, os Óscares franceses, de Melhor Filme Estrangeiro), que incluía Into The Groove, o primeiro dos seus singles a chegar ao topo do top britânico.

Por essa altura já namorava o ator Sean Penn, que conheceu na rodagem do videoclip de Material Girl, um dos singles de Like a Virgin, e viria a casar com ele no dia em que fez 27 anos, 16 de agosto de 1985. Foi então que surgiram na Playboy – após disputa milionária com a concorrente Penthouse pelos direitos das imagens – as tais fotografias em que posou nua, de axilas por rapar, aos 21 anos. Os jornais e revistas de escândalos e os conservadores esfregaram as mãos de contentamento, julgando que o caso lhe abalaria a carreira. Ela respondeu com serenidade, explicando simplesmente que na altura precisava de dinheiro, e que não se arrependia. O mundo, curiosamente, passou a respeitá-la mais.



Com True Blue, de 1986, que chegou a número 1 em 28 países, um feito sem precedentes à época, Madonna somou mais cinco êxitos aos que já tinha – Live To Tell, Papa Don’t Preach, Open Your Heart, True Blue e La Isla Bonita – e apareceu pela primeira vez no Livro do Guinness como a artista de maior sucesso naquele ano, um dos muitos recordes que bateu, estreando-se ao mesmo tempo no teatro, ao lado de Sean Penn, com quem apareceu também no filme Shanghai Sunrise, que os críticos demoliram.







Com 1987, veio outro filme, Who’s That Girl, que, com quatro temas dela na banda, foi considerado mais um meio de promoção da digressão mundial que lhe seguiria, do que propriamente um objeto artístico de per si. Precisamente intitulada Who’s That Girl, esta digressão marcou uma viragem na sua história – ela queria inaugurar "um novo eu", descolar-se da história da rapariga pobre e provocadora que se despia a troco de dinheiro, mas também da cantora fútil e ingénua que tinha casado, enganada, com Sean Penn. Acusando-o de ser violento e abusivo, divorciou-se dele em janeiro de 1989 e embarcou numa campanha milionária da Pepsi, em que aproveitou para lançar Like a Prayer, um novo êxito planetário (que viria a integrar o álbum com o mesmo título, onde figurava também Express Yourself e Cherish), mas que lhe valeu uma repreensão do Vaticano, por dar uso iconoclasta a símbolos católicos no videoclip, como cruzes em chamas e santos sexualizados, levando a Pepsi, entretanto boicotada pelos mais religiosos, a cancelar o contrato. Os anos 80 terminavam com Madonna no auge e o canal MTV, juntamente com a revista Billboard, elegeram-na Artista da Década.

Era já, pois, a rainha da Pop quando finalmente fez um bom filme: Dick Tracy, ao lado de Warren Beaty (com quem teve um caso durante a rodagem) e para o qual criou uma banda sonora inspirada nos anos 1930, como Vogue e Sooner or Later – esta, em parceria com Stephen Sondheim, autor de musicais como Follies e Sweeney Todd, viria a ganhar um Óscar de Melhor Canção Original em 1991.



Houve quem achasse que ela ia assentar, mas aconteceu o contrário: com a digressão Blond Ambition, de 1990, avisou que tencionava "quebrar tabus inúteis", surgindo mais provocante do que nunca – e lá levantou de novo a ira dos católicos, chocados com a coreografia de Like a Virgin, em que era acariciada por vários homens e fingia que se masturbava. O papa João Paulo II incitou os fiéis a não irem aos concertos, ela respondeu que a igreja era retrógrada e por isso condenava a sexualidade, "exceto para a procriação"… e não mudou nem um alfinete. Fez bem: o DVD que registava a digressão ganhou o Grammy de Melhor Vídeo Musical de Longo Formato em 1992.





Entretanto já tinha editado Justify my Love, que surgiu acompanhado de um videoclip com cenas de sadomasoquismo, nudez, sexo explícito e beijos homossexuais, imediatamente banido da televisão pelo conteúdo impróprio. Para ela, não fazia sentido: "Porque é que as pessoas hão-de estar dispostas a ver filmes em que há gente a ir pelos ares e a morrer sem razão e não a ver duas meninas ou dois meninos aos beijos?" Por esta altura, contracenava nos videoclips com o ator pornográfico Tony Ward e tinha uma relação aberta com o rapper Vanilla Ice – estava decidida a não ser a senhora recatada que os conservadores a pressionavam a ser. Portanto, ninguém estranhou que em 1991 lançasse o documentário Na Cama com Madonna, combinando momentos da vida pessoal, uns mais atrevidos que outros, e dos bastidores dos concertos.

Estava aberto o caminho para Sex, o livro que foi a primeira edição da sua própria empresa de produção artística – na sequência de um acordo com a Warner, que a libertou por 60 milhões de dólares e mantendo parte dos direitos do que gravou até então. Sexualmente explícito, com fotografias de Steven Meisel, foi muito criticado pelo total despudor, e considerado "gratuito", mas vendeu 1,5 milhões de cópias em meia dúzia de dias – e não era barato: cada exemplar custava 50 dólares.



Ao mesmo tempo, levava mais longe a atitude provocadora, com Erotica, o álbum de 1992 de onde saíram Deeper and Deeper, Bad Girl, Fever ou Rain, além da faixa-título, e o filme erótico Corpo de Delito, com sadomasoquismo e escravidão sexual.

Não espanta que tenha sido vestida de Dominatrix e rodeada de bailarinas em topless que, em 1993, lançou a digressão The Girlie Show. Apesar das reações negativas, não se deteve: esfregou a bandeira de Porto Rico entre as pernas, no palco, gerando coros de indignação, e disse palavrões e entregou cuecas usadas a David Latterman, no seu famoso talk-show, incitando-o a cheirá-las, continuando a defender o sexo livre e as mentes abertas. Os críticos e até alguns fãs senteciaram que, agora sim, tinha ido longe demais e a sua carreira estava acabada.





Bem enganados estavam, mas é verdade que, a seguir, entrou num certo recato, tanto nas aparições televisivas, em que se mostrou mais comedida, como na música: Bedtime Stories, o sexto álbum, de 1994, mostrou-a mais romântica que nunca. E romântica continuou, aparecendo com um ar meloso ao lado do novo namorado, o personal trainer Carlos Leon, anunciado como o homem da sua vida e não mais uma conquista, e lançando, em 1995, um disco só de baladas.

No ano seguinte, foi a protagonista do musical Evita, um sucesso dirigido pelo conceituado realizador Alan Parker, que lhe valeu um Globo de Ouro de Melhor Atriz e um Óscar de Melhor Canção Original, por Don’t Cry For Me Argentina (só recebido em 1997) e, com Leon, teve a primeira filha, Lourdes Maria, aderindo ao misticismo da Cabala judaica que viria a inspirar o seu álbum de 1997, Ray Of Light, com que reconquistou a crítica e o público.





Regressou à instabilidade amorosa, acabando a relação com Leon em 1998, mas manteve-se no topo artístico, gravando Beautiful Stranger para a banda sonora de Austin Powers, que lhe deu mais um Grammy. Ele alcançou o número 19 no Hot 100 e ganhou um Grammy, na altura em que, através comigos, conhece o cineasta Guy Ritchie, que tinha dado nas vistas com o filme Um Mal Nunca Vem Só, que misturava humor e crime, por quem se apaixonou perdidamente.

Foi com esse estado de espírito que criou Music, o seu oito álbum de originais, de 2000, uma fusão inédita de country e música de dança, que a tornou um ícone do público gay. Ao mesmo tempo teve o segundo filho, Rocco, com Guy Ritchie, com quem se casou numa cerimónia quase secreta, e preparou nova digressão mundial, que arrancou em abril de 2001 e foi uma das mais lucrativas de sempre, de qualquer artista do planeta.

Contudo, o filme que entretanto fez com Guy Ritchie, Swept Away, foi um fracasso e ela voltou à música, lançando American Life, o seu nono álbum, o mais político da sua carreira, por abordar o envolvimento americano na Guerra do Iraque, e também o que menos vendeu.

Era preciso voltar à ribalta e Madonna fê-lo em 2003, colaborando com a então nova coqueluche da pop, Britney Spears, que beijou na boca (e também a Christina Aguilera) na cerimónia dos prémios MTV, gerando polémica – o seu estilo provocador voltava a dar frutos, pondo-a nas bocas do mundo.



Logo de seguida estreou-se, com surpreendente sucesso, como autora de livros infantis e envolveu-se numa contenda de direitos e muitos milhões com a Warner, que culminou com um relançamento de carreira, em 2004, com a Re-Invention Tour, e um novo contrato de gravação, na sequência do qual surgiria, em 2005, o décimo álbum, Confessions on a Dance Floor, premiado com Grammy, e que incluiu o mega-hit Hung Up (com um sample dos Abba) que a voltou a pôr no Livro do Guinness, com o recorde da canção que mais tempo se manteve em primeiro lugar dos tops.

Em 2006, com a Confessions Tour, recheada de símbolos religiosos, foi novamente alvo de críticas do Vaticano, ao qual se juntou a Igreja Ortodoxa Russa, mas também descobriu nuva paixão: a ajuda humanitária, através da iniciativa Raising Malawi, onde adotaria David Banda Mwale, rebatizado David Banda Mwale Ciccone Ritchie – o tal adolescente apaixonado por futebol que foi o motivo pelo qual em 2017 se mudou para Lisboa, para que o rapaz treinasse no Benfica.

O álbum seguinte, Hard Candy, surgiu em 2006, e 2008 teve nova digressão, Sticky & Sweet, quebrando o seu próprio recorde de lucros, ao mesmo tempo que terminava o seu casamento com Guy Ritchie, citando "diferenças irreconciliáveis". Porém, mesmo sem marido, resolveu adotar mais uma criança no Malawi, Mercy James, e mergulhou de cabeça numa nova fase, como empresária – de uma nova marca de roupa, Material Girl, e de uma rede de ginásios, Hard Candy Fitness, em consonância com a sua devoção ao exercício físico, que se tornou evidente no seu corpo, cada vez mais musculado.





MDNA, em 2012, e Rebel Heart, em 2015, dividiram a crítica mas as redes sociais, que se tornavam cada vez mais poderosas, garantiram-lhes sucesso comercial. Contudo, teve um sabor agridoce: Madonna, conhecida pelo seu perfecionismo, falhou a coreografia que levou à cerimónia dos Brit Awards e caiu a meio. Estatelada no chão, sentiu-se ridícula e percebeu finalmente que se abeirava dos 50 anos e talvez tivesse de abrandar o ritmo, o que fez, mas sem nunca largar aos palcos.



Adotou mais duas irmãs gémas no Malawi, Esther e Stella, de quatro anos, e em 2017, mudou-se para Lisboa, onde viria a criar Madame X, o seu décimo quarto álbum, editado em abril de 2019 e o mote da sua nova digressão, que passa pelo Coliseu dos Recreios, em oito datas, a partir desta quinta-feira, 12 de janeiro.