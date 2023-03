Mulher de Ed Sheeran enfrentou tumor durante gravidez

Ed Sheeran aproveitou o anúncio de um novo álbum para partilhar que, ao longo do último ano, sofreu de depressão e ansiedade depois de a sua esposa ter sido diagnosticada com um tumor durante a gravidez do segundo filho, e de o seu amigo Jamal Edwards ter morrido subitamente aos 31 anos.



O anúncio foi feito pelo cantor nas suas redes sociais. "Escrever músicas é a minha terapia. Ajuda-me a entender os meus sentimentos. Eu escrevi sem pensar em que tipo de canções seriam, apenas escrevi aquilo que me saáa e em apenas uma semana substituí uma década de trabalho pelos meus pensamentos mais profundos e sombrios".





A namorada de infância de Ed Sheeran, Cherry Seaborn, com quem se casou em 2019, descobriu que tinha um tumor durante a gravidez do segundo filho do casal e, conforme referiu nas suas redes sociais, "o caminho para o tratamento não podia começar antes do parto".Esta doença e a morte inesperada de um dos seus amigos mais próximos mudaram a vida, a saúde mental e a forma como vê a música, conta Ed Sheeran.Como resultado de todos estes acontecimentos, Ed Sheeran anunciou o lançamento do sexto álbum, Subtract, escrito num "pano de fundo de dor e esperança". Subtract vai ser lançado no dia 5 de maio.O álbum acústico produzido por Aaron Dessner estava planeado há muito e é a conclusão de uma "era matemática", que começou com + (Plus), álbum de estreia, X (Multiply), ÷ (Divide) e (Equals). No entanto, ao contrário dos outros álbuns, Subtract não vai conter o símbolo matemático na capa.A segunda filha do casal nasceu em maio de 2022 e Ed Sheeran não forneceu mais pormenores relativamente ao estado atual de saúde de Cherry Seaborn.