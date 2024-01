Schwarzenegger retido em aeroporto devido a relógio de 26 mil euros

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Arnold Schwarzenegger, ator do filme O Exterminador Implacável, foi detido na alfândega no aeroporto de Munique, na Alemanha, na quarta-feira, após alegadamente não ter declarado um relógio Audemars Piguet avaliado em 26 mil euros.



O ator austro-americano e antigo governador da Califórnia, de 76 anos, ia a caminho da Áustria para vender o relógio num leilão, de forma a reverter os ganhos para a sua instituição, a Iniciativa Climática Schwarzenegger, quando ficou retido no aeroporto durante três horas, após chegar de Los Angeles. Foi levado por oficiais que revistaram a sua bagagem e encontraram o relógio, que o ator alegadamente não tinha declarado no seu formulário de chegada à alfândega. "Demos início a um processo fiscal penal", declarou um porta-voz da principal da estância aduaneira ao jornal alemão Bild. "O relógio deveria ter sido registado porque se trata de uma importação."

Arnold Schwarzenegger afirmou ao Bild que tentou dizer às autoridades que o relógio foi doado para a sua Iniciativa Climática Schwarzenegger, e que iria ser leiloado num evento numa estância de esqui austríaca de Kitzbühel, esta quinta-feira à noite.

As autoridades cobraram a Arnold Schwarzenegger 35 mil euros, incluindo 4 mil euros de impostos e uma multa de 5 mil euros, segundo o Bild. O ator ofereceu-se para pagar a taxa com o seu cartão de crédito, no entanto as regras aduaneiras alemãs exigem que metade do valor seja pago em dinheiro.

Os funcionários terão acompanhado o ator a um banco para levantar dinheiro, antes de o autorizarem a prosseguir viagem. "É este o problema de que a Alemanha está a sofrer" disse Arnold Schwarzenegger ao Bild. "Já não se consegue ver a floresta pelas árvores."

O relógio foi feito especialmente para Schwarzenegger pelo relojoeiro suíço Audemars Piguet para o leilão na Áustria. O ator tem outros lotes, os quais incluem uma sessão de treino com o próprio Arnold Schwarzenegger, campeão de culturismo nas décadas de 60 e 70, bem como obras de arte, exposições assinadas e experiências do mundo do desporto e do cinema.

"As receitas reverterão a favor da Iniciativa Climática Schwarzenegger, que organiza a conferência anual da Cimeira Mundial Austríaca sobre o clima em Viena e apoia projetos climáticos a nível mundial", afirmou a instituição do ator no seu site.