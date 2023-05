Arnold Schwarzenegger, de exterminador a agente na Netflix

Quem nasceu nos anos 80 e cresceu nos 90 de certeza que se lembra de quão cool era ver os Guns’n’Roses tocarem numa pequena sala e ver ali pelo meio Arnold Schwarzenegger com um sentido de missão. Ao contrário do papel em Exterminador Implacável (estreia em Portugal em 1985), a presença no vídeo de You Could Be Mine – da banda sonora de Exterminador Implacável 2 – O Dia do Julgamento (1991) – dava-lhe um sentido heroico.