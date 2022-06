Sandra Felgueiras: 'Afronto os poderes instituídos e conto as histórias que devem ser contadas'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Depois de 22 anos na RTP, onde com o programa Sexta às 9 chegou a atingir um share semanal de 800 mil a 1 milhão de espetadores, Sandra Felgueiras aceitou dirigir a revista SÁBADO, que quer ver adaptada aos novos modos de informar. É ainda diretora-geral adjunta, com o pelouro do jornalismo de investigação em todas as marcas do grupo Cofina e coordenadora do programa Investigação SÁBADO, que vai para o ar todas as sextas na CMTV.







Ricardo Lamego

Acredita no poder da liderança feminina, que conheceu muito jovem através da mãe, a autarca Fátima Felgueiras, e assume ter na família e na natação os seus balões de oxigénio.Sobre o papel que desempenha no jornalismo nacional defende que "à máxima liberdade corresponde a máxima responsabilidade. Também temos de conhecer quais são os limites, que são o respeito pela dignidade da pessoa humana e a existência de contraditório. Orgulho-me muito de nunca ter tido um processo em tribunal que me levasse ao banco dos réus, sou jornalista há 22 anos".Leia a entrevista completa na Máxima