Porquê que Johnny Depp ganhou o caso de difamação nos EUA mas perdeu em Inglaterra?

Terminou ontem o julgamento de Johnny Depp e de Amber Heard do qual o ator saiu como vencedor. Esta foi a segunda vez que o casal se encontrou em tribunal mas as duas ocasiões diferentes tiveram direito a continentes diferentes e a finais diferentes.

O julgamento de Johnny Depp e Amber Heard no condado de Fairfax terminou ontem quando o júri decidiu que Amber Heard teria realmente difamado o ator. No entanto, este resultado gerou alguma confusão por ir contra uma ideia que é difundida há muito tempo e que considera que é mais fácil para um famoso ganhar um caso por difamação no Reino Unido do que nos Estados Unidos.