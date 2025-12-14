Mulher de Rui Patrício declara-se na hora da despedida: "Tenho um orgulho imenso em ti"

Rui Patrício anunciou o fim da carreira aos 37 anos e a despedida do histórico guarda-redes português foi assinalada de forma particularmente emotiva pela mulher, Vera Patrício, que recorreu às redes sociais para lhe prestar uma sentida homenagem.

No Instagram, a companheira do ex-internacional português partilhou um longo texto onde fala não apenas do atleta, mas sobretudo do homem que esteve sempre ao seu lado ao longo de anos marcados por conquistas, desafios e sacrifícios. "Meu amor, hoje chego aqui não apenas como tua mulher, mas como alguém que caminhou ao teu lado em cada vitória, cada desafio, cada reencontro depois de jogos difíceis", começa por escrever.

Ao longo da mensagem, destaca o percurso de Rui Patrício como profissional: "Hoje termina uma etapa da tua vida profissional, mas não termina a tua grandeza, o teu carácter, a tua entrega e o orgulho que carregas em tudo o que fazes. Foram anos a ver-te defender baliza, país e sonhos. Anos a ver o Rui atleta superar limites, mas sobretudo a ver o Rui homem — dedicado, humilde, trabalhador, sempre com os pés no chão e o coração no lugar certo. Tu foste inspiração para muitos, mas para mim foste sempre o meu porto seguro, a minha força silenciosa, o exemplo de coragem e de resiliência que me ensinou tanto", lê-se.

Orgulhosa do legado que o guarda-redes deixa no futebol, Vera Patrício faz questão de frisar que, apesar dos títulos e momentos inesquecíveis, Rui Patrício nunca perdeu a simplicidade. "Encerras agora uma carreira que ficará para sempre na história, mas o que mais me emociona é saber que, mesmo com tantos títulos e momentos inesquecíveis, continuas a ser aquele homem simples, bondoso e verdadeiro."

A mensagem termina com uma declaração de amor e de apoio incondicional ao novo capítulo que agora se inicia. "Obrigada por tudo o que deste ao futebol e ao país. E obrigada por tudo o que és na nossa vida. Tenho um orgulho imenso em ti — no que construíste, no que representaste e no que ainda vais construir daqui para a frente. O capítulo muda, mas a tua história continua. E eu estarei sempre ao teu lado, em cada passo, como sempre estivemos. Parabéns por tudo, meu amor. Hoje celebramos não só o jogador, mas o pai e o homem extraordinário que és. E como tu dizes e bem a tua carreira termina mas o teu legado será eterno. Amo-te muito!!!"

