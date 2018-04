Richard Gere está a caminho do terceiro matrimónio. O casamento irá realizar-se no próximo dia 5 de Maio, em Washington, nos Estados Unidos, com a espanhola Alejandra Silva, de 35 anos – 33 anos mais nova do que Gere, que tem 68. De acordo com o El País, o casal namora há mais de três anos mas vive em países separados: ele nos Estados Unidos da América e ela em Espanha.

Este é o terceiro casamento de Richard Gere: a primeira mulher do actor foi a super-modelo Cindy Crawford entre 1991 e 1995. Mais tarde, em 2002 casou com a actriz Carey Lowell numa relação arrastada por 11 anos. Houve várias batalhas judiciais, que terminaram em 2013, com um acordo que valeu à ex-mulher de Gere cerca de 100 milhões de euros, segundo o Daily Mail. Lowell e o actor têm um filho em comum, Homer, de 18 anos.

A nova mulher de Richard Gere, Alejandra Silva, é activista e gere uma organização que ajuda pessoas sem-abrigo. A futura mulher do actor de Pretty Woman: Uma Mulher de Sonho é filha do ex-vice-presidente do Real Madrid, Ignacio Silva. Segundo a mesma fonte, Gere é amigo da família há já largos anos e os dois ter-se-ão apaixonado quando ela estava em processo de divórcio com o multimilionário americano Govind Friedland.