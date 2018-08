Richard Gere e Alejandra Silva estão à espera do primeiro filho, poucos meses depois de se casarem. A notícia foi revelada ao ABC España por uma fonte próxima do casal.

O actor de Indiana Jones e Star Wars receberá a chegada do filho em Fevereiro de 2009, já com 69 anos, e quatro meses depois da boda com a empresária. Gere já tem um filho adulto com a actriz Carey Lowell esteve anteriormente casado com a modelo Cindy Crawford.

O norte-americano conheceu a espanhola em 2014, em Itália. A empresária estava divorciar-se do então marido, Govin Friedland, de quem tem um filho de cinco anos.

Na vida profissional, Gere vai voltar à televisão, 25 depois do seu último projecto, para protagonizar a série MotherFatherSon, que será exibida pelo canal britânico BBC Two. Richard Gere será Max, um dos homens mais poderosos do mundo da publicidade neste thriller psicológico de oito episódios.