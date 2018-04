Joshua Silverstein,

O sobrinho de Meghan Markle teve uma ideia caricata para celebrar o casamento da sua tia com o príncipe Harry.Tyler Dooley, de 25 anos de idade, não foi convidado para o casamento real, que irá acontecer no dia 19 de Maio, mas, ainda assim, quer comemorar a união do casal.O jovem norte-americano é cultivador de canábis no estado do Oregon, onde a droga é legal. E, segundo a imprensa internacional, Tyler tem estado a desenvolver um tipo especial de marijuana, a que irá chamar 'Meghan's Sparkle', em homenagem à tia e futura duquesa.Esta é apenas mais uma polémica ligada à família de Meghan Markle, que tem vindo a abalar a popularidade da actriz de Suits. Primeiro, foi a sua meia-irmã, Samantha, que a acusou de ser "narcisista", "hipócrita" e não querer saber da família . Thomas, o meio-irmão de Meghan, foi acusado de violência doméstica, depois de apontar uma arma à namorada Recentemente,o ex-namorado da actriz, fez revelações íntimas sobre o seu passado amoroso com Meghan