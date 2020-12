O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, demitiu o seu ministro do Turismo após uma briga com um general e nomeou para o cargo o presidente da Embratur, a Agência Internacional do Turismo do Brasil. Gilson Machado ficou mais conhecido por tocar a música "Avé Maria" em acordeão a pedido do chefe de Estado, durante uma transmissão online após o Brasil ter registado mais de mil vítimas mortais da pandemia num dia.

A nomeação ficou oficial esta quinta-feira, após publicação no Diário da República brasileiro, e acontece após um confronto de Marcelo Álvaro António, o até então ministro do Turismo, com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. O verniz estalou após uma mensagem de Whatsapp no grupo que reunia ministros de Bolsonaro, em que o chamou de "traidor".

Antes disso, o antigo titular do cargo já tinha resistido a denúncias de falsidade ideológica, crimes de prestação de contas e suspeita de associação criminosa num caso de desvio de dinheiro público destinado a candidaturas femininas ao partido de Bolsonaro.







Gilson Machado já tinha sido apontado como o sucessor na pasta do Turismo pelo próprio Bolsonaro: "Já sabem do Gilson? Ministro? É uma pessoa muito competente na sua área. O outro também estava a fazer um bom trabalho, mas deu problema", disse o presidente brasileiro à porta da sua residência oficial, o Palácio da Alvorada.



Esta quinta-feira, o Governo brasileiro oficializou a demissão de Marcelo Álvaro Antônio do cargo de ministro do Turismo e a nomeação de Gilson Machado para ocupar o mesmo posto numa publicação do Diário Oficial da União (DOU).

Gilson Machado ficou conhecido no Brasil e em todo o mundo em junho, por ter dedicado a "Ave Maria" às vítimas da Covid-19 durante um dos tradicionais diretos de Bolsonaro. Com um acordeão, o antigo membro de uma banda de forró (chamada Brucelose), cantou a música em homenagem aos brasileiros, que nesse dia tinham registado mais de mil vítimas mortais da pandemia e já registavam mais de 50 mil mortos por Covid-19.



O homem na sanfona é o Presidente da Embratur pic.twitter.com/Uyu79CnfTS — Samuel Pancher (@SamPancher) June 25, 2020



O novo ministro do Turismo é assim o 11.º a ser nomeado por Bolsonaro em 2020, depois de uma série de remodelações governamentais. Entre elas destacam-se as saídas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e as duas demissões de ministros da Saúde em plena pandemia da Covid-19, além da demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Além das demissões de ministros, o governo de Bolsonaro ficou ainda marcado pela saída da atriz Regina Duarte do cargo de secretária de Estado da Cultura após dois meses em funções.