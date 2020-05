Regina Duarte deixa de ser Secretária da Cultura do Brasil

Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, anunciou nas redes sociais a saída de Regina Duarte da secretaria da Cultura do Brasil.Duarte vai chefiar a Cinemateca Brasileira, em São Paulo."Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias", disse o presidente brasileiro num vídeo publicado no seu perfil de Facebook.No vídeo, Regina Duarte refere que sente falta da família e que recebeu o presente de chefiar a Cinemateca.