Rainha Sofia: moderna, cosmopolita e mística

Bisneta, neta, filha, mulher e mãe de reis, Sofia da Grécia é a última rainha consorte europeia de sangue real. Desde que chegou a Espanha, em 1963, com o marido, o então príncipe D. Juan Carlos, a sua determinação era clara: defender a Coroa e a sua família. É assim que a mãe do Rei Felipe VI é descrita pela jornalista e escritora Carmen Gallardo, no livro La ultima reina, publicado no passado dia 28, em Espanha.



A mais velha dos três filhos dos Reis Pablo e Frederica da Grécia nasceu a 2 de novembro de 1938, cresceu no palácio de Tatoi, nos arredores de Atenas, e foi educada no sentido de saber que o dever está acima dos sentimentos. Rotulada de "estrangeira" quando se casou com o herdeiro do trono, acabou por se tornar no valor mais sólido da monarquia espanhola.



Além de ter cumprido o seu papel na perfeição ao longo de quatro décadas, a Rainha foi uma mulher tremendamente moderna e cosmopolita no país então comandado pelo general Franco. Amante da cultura, nunca desistiu de estudar. Quando foi para Madrid, matriculou-se no curso de Letras e durante um ano foi às aulas todos os sábados na Universidade Autónoma.