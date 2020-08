D. Sofia: uma vida de desamor e humilhações

ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de agosto de 2020.

Juan Carlos saiu de Espanha sozinho. A Rainha Sofía não o acompanhou, o que não surpreende. Há décadas que se sabe que o casal real tem vidas separadas. No dia 14 de abril de 2012, o palácio da Zarzuela informava que o rei tinha sido operado de urgência, depois de sofrer um acidente no Botsuana, para onde viajou a fim de caçar elefantes. Caiu e fraturou a anca. E não estava só. Acompanhava-o uma mulher de nome exótico, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que os jornais espanhóis garantiam que era sua amante há muitos anos. D. Sofía demora três dias a ir visitar o marido ao hospital, mas em pleno furação mediático pôs mais uma vez o dever acima de tudo.Na verdade, a traição fora apenas mais uma, a diferença é que se tornara pública. Segundo Pilar Eyre, a jornalista que escreveu La soledad de la reina – Sofia: una vida, editado em 2012, D. Juan Carlos terá estado com mais de 1500 mulheres. A primeira infidelidade de que a rainha teve conhecimento aconteceu em 1976 e a partir daí nunca mais dormiram juntos. Mas a questão do divórcio nunca se colocou porque o trono de Espanha sempre foi o mais importante. Hoje, com 81 anos e 58 de casamento, Sofia não tem de engolir mais sapos e enquanto o marido está em parte incerta ela goza férias no palácio de Marivent, em Palma de Maiorca – como sempre, com os filhos e os netos.