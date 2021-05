Antigo guarda-redes do FC Porto estava a jogar padel com amigos quando reparou numa subida dos batimentos cardíacos. Foi até um hospital em Madrid e, após exames, médicos descartaram tratar-se de um novo enfarte.

Iker Casillas sofre novo susto após dor forte no peito

A revista espanhola Hola revela hoje que Iker Casillas teve de ir às urgências na quarta-feira passada, depois sentir uma forte dor no peito.





O antigo guarda-redes do FC Porto, Real Madrid e seleção esanhola estava a jogar padel com amigos quando notou que o ritmo cardíaco acelerou de forma anormal. Rapidamente o ex-futebolista se deslocou ao Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, pelo seu próprio pé, acompanhado por um amigo.Depois de ter sido examinado e de ter realizado exames, foi descartada pelos médicos a possibilidade de se tratar de um novo enfarte. Casillas deixou o hospital já de madrugada para se dirigir ao apartamento onde agora está instalado, desde que se separou da mulher, Sara Carbonero.Recorde-se que o antigo guarda-redes sofreu um enfarte a 1 de maio de 2019, quando jogava no FC Porto.