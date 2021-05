Irene, a excêntrica irmã de D. Sofia

Irene da Grécia é princesa mas não desfila pelos salões com vestidos de gala e joias valiosas. A mais nova dos três filhos dos reis Pablo e Frederica da Grécia, irmã da rainha Sofia de Espanha, que faz 79 anos, esta terça-feira, dia 11, prefere a vida simples ao luxo dos palácios. Os 900 mil euros que recebeu do estado grego, como compensação da apropriação indevida dos bens da sua família, doou-os à ONG Harmony, a que preside e que trabalha em 30 países, não se casou e não teve filhos, apesar de ter vivido grandes amores. Quando o governo grego a tornou apátrida, mudou-se para Espanha, a convite do cunhado, o rei D. Juan Carlos. Vive com a família real, no palácio da Zarzuela, há mais de 40 anos, mas faz tudo para passar despercebida e quase nunca aparece nas fotos de grupo dos Borbón.



Budismo, meditação e vidas passadas

É confidente, cúmplice e a "sombra" da irmã, sobretudo nos últimos tempos em que D. Juan Carlos se "exilou" nos Emirados Árabes. Irene – que tem na sua árvore genealógica dois imperadores alemães, oito reis da Dinamarca, cinco da Suécia, sete czares da Rússia, um rei e uma rainha da Noruega, uma de Inglaterra e cinco monarcas da Grécia – é uma figura importante na família. Ela própria se define como excêntrica e os sobrinhos tratam-na por tia "Pecu" por ter uma personalidade muito peculiar. A infanta Cristina é a mais parecida consigo e é tão próxima da tia que a sua filha mais nova se chama Irene.



Nascida na África do Sul a 11 de maio de 1942, quando os pais estavam no exílio, morou em Roma e depois na Índia, em Madrás, que considera a sua segunda casa. Viveu naquele país com a mãe, a rainha Frederica, durante mais de uma década, num internato religioso dirigido por um guru Mahadevin, onde se envolveram com o budismo e com a meditação – uma experiência que influenciou a rainha Sofia, que as visitou muitas vezes. Com uma espiritualidade muito desenvolvida, Irene começou a falar de vidas passadas ainda muito pequena. Aos 4 anos disse à mãe: "mamã, eu conheço-te muito antes de tu me conheceres a mim. Estava com o menino Jesus lá em cima, vi-te aqui em baixo e disse-lhe: ‘Jesús, esta é a mulher que quero para minha mãe’".