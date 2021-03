Como funciona a empresa real britânica, SA

A firma

A Casa de Windsor é um grande negócio, com mais altos e baixos que o mercado de ações. A imprensa britânica refere-se à família real como "A Firma". No filme O Discurso do Rei, de 2010, George VI usou a expressão: "Não somos uma família, somos uma empresa" e, ao que consta, a sua filha Isabel II também costuma utilizá-la em privado. O príncipe Filipe de Edimburgo, de 98 anos, e casado com a Rainha há 72, tem sido o mais empenhado em fazer com que os membros da família evitem qualquer polémica que atraia os tabloides e que afete a reputação da monarquia – e consequentemente os seus negócios.Com 93 anos e quase 68 de reinado, Isabel II tem conseguido manter a estabilidade e criou uma linha de sucessão de três reis para o século XXI. Mas nas últimas quase três décadas, os escândalos têm sido sucessivos. Em 2019, como se não bastasse o problema do Brexit, o príncipe André, terceiro filho da monarca, foi envolvido no caso Jeffrey Epstein, o magnata norte-americano acusado por abuso sexual de menores, tendo sido pressionado a abandonar a vida pública. O ano de 2020 começou com outra bomba: o príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram ir deixar os deveres reais para se tornarem independentes e viver no estrangeiro.