Quem é Nick Reiner? Principal suspeito na morte dos pais com um passado de abuso de drogas

Durante a adolescência foi sem-abrigo e toxicodependente. O pai realizou um filme sobre a sua juventude.

Com uma vida adolescente marcada por vício, sem-abrigo, esforços para ficar sóbrio e recaídas e apesar de ter atingido a sobriedade na idade adulta, qualquer aparência de estabilidade que Nick Reiner possa ter transparecido poderá ser posta em causa depois da mais recente acusação.



Michele Singer e Rob Reiner com o seu filho Nick Reiner AP

Nick foi detido em Los Angeles por ser o principal suspeito na morte dos seus pais, Rob Reiner e Michele Singer, que foram encontrados na sua casa em Brentwood, vítimas de esfaqueamento.

A noite antes dos Reiner terem sido encontrados mortos, Rob e Nick foram a uma festa de Natal em casa do humorista Conan O’Brien. De acordo o jornal norte-americano The New York Times, a dupla entrou numa discussão ao longo da noite e um dos convidados relembra Rob Reiner a dizer ao filho que se estava a comportar de forma inadequada. Apesar de não se saber a natureza da discórdia, o mesmo convidado reforça que as dificuldades passadas por Nick eram de conhecimento geral.

Leia Também Filho de Rob Reiner e Michele Singer está detido: é o principal suspeito do homicídio dos pais

A mesma publicação relata que ao longo dos anos Nick Reiner tem sido transparente com o seu vício, inclusive tem partilhado histórias sobre algumas das suas crises. Em 2018 no podcast “Dopey” partilhou que uma vez, depois de estar acordado há dias por causa da cocaína na casa de hóspedes dos seus pais, “começou a dar socos em várias coisas”, incluindo uma televisão e um candeeiro. “Ficou tudo destruído”, recordou.

Já teve um ataque cardíaco num avião por causa do consumo excessivo de cocaína e mandou uma pedra por uma janela de um centro de tratamento de forma a convencer as enfermeiras que precisava de medicação. Quando se recusava a ficar nas clínicas de reabilitação, enquanto adolescente, por vezes acabava nas ruas, sem-abrigo.

Nascido em 1993, Nick Reiner cresceu com dois irmãos, Jake e Romy. Depois de sair do secundário, Reiner planeava ir para a Universidade da Carolina do Norte, mas acabou por não ir. Em adolescente durante uma estadia num centro de tratamento começou a escrever um guião para televisão com outro residente sobre as tensões entre um ator e o seu filho viciado em drogas. Mais tarde, depois de se reencontrar com o mesmo residente em Nova Iorque, e com a ajuda do seu pai, o guião foi adaptado para uma longa-metragem.

Being Charlie

Realizado por Rob Reiner e co-escrito por Nick, Being Charlie retrata a vida de David, um ator de sucesso que agora concorre ao cargo de governador, e do seu filho viciado em drogas, que sente que está a ser pressionado a ficar sóbrio para não ser uma desilusão para o seu pai.

Num jantar com a família durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2015, o jornalista da revista norte-americana The Hollywood Reporter Steve Zeitchik recorda a dinâmica entre Rob e Nick. Nick na altura estava sóbrio após cerca de 18 internações em clínicas de reabilitação desde o início da adolescência.

“Estou muito orgulhoso, é incrível, ele passou por tudo e agora está sóbrio e escreveu este filme”, disse Rob enquanto falava sobre o processo de reabilitação do filho. “O que nos ajudou a superar isto foram dois livros, Tweaked e Beautiful Boy”, dois livros que retratam o vício.

“No início foi difícil pensar ‘vou mesmo fazer isto?”, recordou Nick ao falar sobre o processo de expor através do cinema a sua luta com o abuso de drogas, “não tinha a certeza se queria fazer isto”. “Simplesmente não conseguia seguir os programas, resistia sempre que tentavam chegar até mim”, disse sobre a ineficácia da reabilitação.

Mais tarde, no final do jantar, Rob Reiner partilha o quão difícil foi ver o filho a passar por isto. “A principal função de qualquer pai é manter o seu filho seguro, e eu não tinha feito isso, e agora diz, mantive-o seguro, ele saiu vivo”. Dez anos depois, Nick pode ter saído vivo, mas Rob Reiner não.