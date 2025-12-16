Sábado – Pense por si

Ator Joel Branco internado no hospital e sem acompanhamento familiar

Artista, de 80 anos, está internado há alguns dias e sem ninguém para cuidar dele depois de ter alta.

O ator Joel Branco está há alguns dias no hospital e sem família próxima que o auxilie depois da alta. No entanto, o ator, que faz 81 anos a 14 de janeiro, tem vivido recentemente alguns episódios que têm deixado os vizinhos preocupados. Na zona da sua casa, na Margem Sul, tem sido visto em algumas situações que levam a que quem o conhece a tentar arranjar uma solução para o artista, pois estão preocupados com a sua saúde mental e, por determinadas atitudes, temem também pela sua vida.

Joel Branco, ator português, hospitalizado sem acompanhamento familiar
