Realizador Rob Reiner e mulher encontrados mortos em casa

As autoridades ainda estão a investigar a causa das mortes mas acredita que possa ser um homicídio.

Rob Reiner, realizador, ator, produtor e guionista foi encontrado morto na madrugada deste domingo com a sua esposa, Michele Singer Reiner, na sua casa em Los Angeles. Tinha 78 anos.

As mortes foram confirmadas por um porta-voz da família. "É com profunda tristeza que anunciamos o trágico falecimento de Michele e Rob Reiner", diz o comunicado, citado pelo jornal norte-americano The Los Angeles Times. "Estamos de coração partido por esta perda repentina e pedimos privacidade durante este momento difícil", conclui.

Reiner será lembrado pelo seu trabalho em Hollywood que expande mais de seis décadas. Entre várias obras memoráveis estão "When Harry met Sally" a comédia romântica dos anos 80, "This is Spinal Tap" e "The Princess Bride". Em 1994 o seu filme "A Few Good Men", com Tom Cruise e Jack Nicholson, foi nomeado para o Óscar de melhor filme mas perdeu para "Unforgiven" de Clint Eastwood.

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press, que cita o capitão do Departamento de Polícia de Los Angeles Mike Bland, as autoridades estão a investigar um "aparente homicídio". Os agentes responderam a um alerta por volta das 15h40 para investigar uma morte na casa do casal, onde encontraram dois corpos.

Em atualização