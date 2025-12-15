Sábado – Pense por si

GPS

Realizador Rob Reiner e mulher encontrados mortos em casa

As autoridades ainda estão a investigar a causa das mortes mas acredita que possa ser um homicídio.

Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas GPS
Gabriela Ângelo 15 de dezembro de 2025 às 07:40
Rob Reiner e a sua mulher encontrados mortos em casa
Rob Reiner e a sua mulher encontrados mortos em casa AP

Rob Reiner, realizador, ator, produtor e guionista foi encontrado morto na madrugada deste domingo com a sua esposa, Michele Singer Reiner, na sua casa em Los Angeles. Tinha 78 anos. 

As mortes foram confirmadas por um porta-voz da família. "É com profunda tristeza que anunciamos o trágico falecimento de Michele e Rob Reiner", diz o comunicado, citado pelo jornal norte-americano . "Estamos de coração partido por esta perda repentina e pedimos privacidade durante este momento difícil", conclui.

Reiner será lembrado pelo seu trabalho em Hollywood que expande mais de seis décadas. Entre várias obras memoráveis estão "When Harry met Sally" a comédia romântica dos anos 80, "This is Spinal Tap" e "The Princess Bride". Em 1994 o seu filme "A Few Good Men", com Tom Cruise e Jack Nicholson, foi nomeado para o Óscar de melhor filme mas perdeu para "Unforgiven" de Clint Eastwood. 

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press, que cita o capitão do Departamento de Polícia de Los Angeles Mike Bland, as autoridades estão a investigar um "aparente homicídio". Os agentes responderam a um alerta por volta das 15h40 para investigar uma morte na casa do casal, onde encontraram dois corpos. 

Em atualização

Tópicos Indústria cinematográfica Polícia Celebridades Morte Rob Reiner Los Angeles Hollywood Spinal Tap Associated Press Los Angeles Times
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Realizador Rob Reiner e mulher encontrados mortos em casa