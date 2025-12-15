Filho de Rob Reiner e Michele Singer está detido: é o principal suspeito do homicídio dos pais

Nick Reiner é o principal suspeito do homicídio dos pais e está detido sob fiança.

O principal suspeito das mortes de Rob Reiner e Michele Singer é o filho Nick Reiner. Está detido em Los Angeles, confirmam registos policiais consultados por vários meios de comunicação norte-americanos, como o Los Angeles Times. No domingo, o cineasta Rob Reiner, e a sua mulher, a fotógrafa Michele Singer, foram encontrados mortos na sua casa em Brentwood, Los Angeles, vítimas do que parece ter sido um esfaqueamento.



Rob Reiner, realizador de "Um Amor Inevitável", morreu com a esposa Michelle Singer Copyright Jeffrey Mayer 2025

As notícias agora divulgadas dão conta de que Nick Reiner, de 32 anos, está detido desde domigo, com uma caução de quatro milhões de dólares. Segundo o Los Angeles Times, “os registos não fornecem detalhes sobre o motivo da detenção, mas indicam que [Nick Reiner] foi detido às 21h15 de domingo e registado às 5h04”.

Nick Reiner tem uma história de dependência. Começou a consumir drogas ainda na adolescência, tendo passado por várias clínicas de reabilitação e também por situações de sem-abrigo. Em 2015, numa altura em que estaria “limpo”, trabalhou com o pai no filme Being Charlie, uma produção semi-autobiográfica realizada por Rob Reiner e com argumento partilhado pelos dois.

Foi com a série Uma Família Às Direitas (1971-79) que Rob Reiner se tornou famoso como ator, no papel de Michael, o genro hippie do conservador Archie Bunker (interpretado por Carol O'Connor). Mas ao longo da sua carreira foi realizador de filmes incontornáveis da cultura popular norte-americana, com destaque para Conta Comigo (1986), Um Amor Inevitável (1989) ou Uma Questão de Honra (1992).

Leia Também Realizador Rob Reiner e mulher encontrados mortos em casa