Mansão de Rihanna em Beverly Hills alvo de disparos

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 11:34
A suspeita, uma mulher na casa dos 30 anos, parou o carro em frente à casae disparou sete tiros antes de fugir em alta velocidade.

A casa de Rihanna, em Beverly Hills, foi atingida por disparos e o suspeito já foi localizado e detido, avançou a Polícia de Los Angeles.  

Rihanna
Rihanna Getty Images

Uma fonte policial disse ao Los Angeles Times que ninguém ficou ferido durante o incidente, apesar de a cantora se encontrar dentro da mansão no momento do ataque. Já a CBS News confirmou que foram encontradas balas no local.  

A polícia informou que a suspeita, uma mulher na casa dos 30 anos, parou o caro em frente à casa e disparou sete tiros antes de fugir em alta velocidade. O veículo acabou por ser localizado a cerca de 12 quilómetros da casa de Rihanna, onde a suspeita acabou por ser detida. 

Em setembro Rihanna deu à luz o seu terceiro filho, a primeira menina, com A$AP Rocky. Os rumores da relação entre os dois artistas começaram em 2020 e o casal teve o primeiro filho em 2022.  

A estrela, original de barbados, com o nome de Robyn Fenty, começou a ganhar destaque no mundo da música pop no início dos anos 2000 com sucessos como Pon de Replay e Umbrella.  

Desde o lançamento do seu primeiro álbum Music of the Sun, em 2005, Rihanna lançou vários negócios, incluindo a marca de maquilhagem Fenty Beauty e uma empresa de lingerie. A Forbes estima que o património líquido da cantora de 37 anos ultrapasse mil milhões de dólares.  

