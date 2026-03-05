Britney Spears detida na Califórnia

Cantora foi apanhada a conduzir sob o efeito de estupefacientes ou álcool

Britney Spears foi detida quarta-feira na Califórnia, avança o site norte-americano 'TMZ'. A cantora foi "algemada por uma patrulha numa autoestrada, por volta das 21h30 locais", depois de ter sido apanhada a conduzir sob o efeito de álcool ou estupefacientes (DUI, Driving Under the Influence).



A cantora Britney Spears Getty Images

Segundo a mesma publicação, que cita informações do Gabinete do Xerife do Condado de Ventura, Spears, de 44 anos, foi entretanto libertada.

Considerada por muitos a "princesa da pop", a vida da cantora - que cresceu sob os holofotes - tem sido marcada muitas polémicas. Uma das mais recentes prende-se com o pai. Jamie Spears foi tutor legal da artista durante 13 anos, geria todos os aspetos da sua carreira, incluindo os financeiros, mas depois de uma longa batalha judicial Britney conseguiu em 2021 afastá-lo do seu património.

Entre casamentos, perda da custódia dos filhos, e muitas fotografias no Instagram que geraram preocupação entre os fãs, nas últimas semanas a cantora conseguiu uma ordem de restrição contra um homem de 51 anos que há 13 a perseguia, aparecendo inclusivamente em sua casa, em Los Angeles.

Em fevereiro Britney Spears vendeu os direitos das suas músicas à Primary Wave, empresa que nos últimos tempos tem concentrado obras de grandes ícones da indústria da música.