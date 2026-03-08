Cristiano Ronaldo assinala dia da Mulher: "Rodeado de mulheres fortes"

Internacional português deixou mensagem nas redes sociais
Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais este domingo para assinalar o Dia Internacional da Mulher. O jogador (acionista da Medialivre, dona da SÁBADO, Correio da Manhã e Record, entre outros) partilhou fotografia com Georgina Rodríguez, as filhas Eva, Alana Martina e Bella Esmeralda, a mãe Dolores Aveiro e as irmãs Elma e Katia Aveiro no seu Instagram.
"Rodeado de mulheres fortes. A Gio [a namorada, Georgina Rodríguez], as minhas filhas, a minha mãe e as minhas irmã... Sou grato todos os dias. Feliz Dia da Mulher!", pode ler-se na publicação que partilhou e que foi acompanhada com fotografiasem que aparece junto das mesmas.
Cristiano e Georgina, que estão juntos há quase dez anos e que têm cinco filhos em comum preparam-se para subir ao altar este ano. O Jornal da Madeira avançou que o casal irá dar o nó já depois do Mundial de 2026, e acontecerá na Madeira, a terra natal do internacional português. Ainda segundo a publicação, a cerimónia será realizada na Sé do Funchal e a festa num luxuoso hotel.
