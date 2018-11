Maria Cerqueira Gomes, de 35 anos, é a substituta de Cristina Ferreira em ‘Você na TV!’.

Maria Cerqueira Gomes, de 35 anos, é a substituta de Cristina Ferreira em ‘Você na TV!’ e, segundo apurou o CM, vai ganhar cerca de 10 mil euros por mês, mais 8 mil do que recebia no Porto Canal, em que estava desde 2006.



O CM sabe também que, no acordo alcançado entre a TVI e a apresentadora, estão previstas despesas de alojamento e de deslocação. Leia todo o artigo no Correio da Manhã.