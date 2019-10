O príncipe William sente-se "preocupado" com o irmão mais novo, Harry. Assim o relatou uma fonte do palácio de Kensington à BBC. A posição surge depois da transmissão do documentário protagonizado pelos duques de Sussex, Harry & Meghan: An African Journey (que significa uma jornada africana) no canal ITV.

No documentário, Harry confessou ao repórter Tom Bradby que os flashes dos fotógrafos o fazem recordar a morte da mãe. Meghan também relatou que os amigos a aconselharam a não casar-se com Harry, porque os tabloides lhe destruiriam a vida.







A duquesa de Sussex indica ainda que não houve muitas pessoas que lhe perguntassem se estava bem.





Harry também abordou a relação com o príncipe William: "Somos irmãos. Seremos sempre irmãos. Estamos certamente em diferentes caminhos de momento mas estarei lá sempre para ele como sei que ele estará lá para mim."

Depois do documentário, foi veiculada a informação de que William estaria "furioso" com o irmão mais novo, mas entretanto a BBC indica que o primeiro está preocupado. Uma fonte do palácio indicou que William espera que o irmão e a mulher "estejam bem", depois de ter visto que o casal estava "numa situação de fragilidade".