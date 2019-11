Era uma pequena e banal notícia sobre mais um incêndio de verão, acompanhada de uma fotografia de um homem em esforço, de mangueira em riste, tentando combater o fogo em calções de banho e t-shirt. Era um popular, mas não era um popular qualquer. A notícia é de julho de 1992 e o homem era António Simões de Almeida, ilustre membro da família que nesse mesmo ano acabara de remodelar o famoso hotel Lapa Palace, em Lisboa. Simões de Almeida – que tinha também o Hotel Albatroz, em Cascais – combatia um fogo na Quinta da Marinha, condomínio de luxo onde morava. "Ficou com a casa rodeada de fogo e nem esperou pela chegada dos bombeiros para deitar as mãos à obra", diz a notícia, que acrescentava: "A Luísa não ganhou para o susto".





ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.

Não era qualquer um que aparecia. Lili Caneças raramente se via – não era "de famílias", e isso ditou-lhe um quase total ostracismo. Havia ordens para não a fotografar. Apesar de estar residente e ativa em Cascais, no centro da ação, nos primeiros dez anos da OLÁ! só a vimos em duas fotos, ambas em pose discreta – numa delas está com José Castelo Branco, ele mesmo, ainda na sua fase low profile e exercendo funções de marchand.O problema de Lili Caneças não era só família. Era tão intrusa no meio como Cavaco Silva (filho de um gasolineiro de Boliqueime) ou Tomás Taveira (filho de um operário da Picheleira, que vivia numa casa tão pobre que a pia era na cozinha). Mas o primeiro tinha estudos, carreira e poder; e o segundo tornou-se arquiteto, desenhou as Amoreiras e era dono da discoteca da moda, o Bananas. Lili Caneças era uma anónima chamada Maria Alice Monteiro que nascera na Guarda e casara com um rico. Não chegava.