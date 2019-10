Desabafos de Harry sobre relação com o irmão irritam Isabel II

"Estamos em caminhos diferentes neste momento, mas estarei sempre lá para ele, tal como sei que ele estará sempre para mim. Não nos vemos tanto quanto antes porque estamos muito ocupados. Mas eu amo-o muito e a maior parte das coisas é criada do nada. Enquanto irmãos temos dias maus e bons". Esta foi uma das declarações mais fortes do príncipe Harry no documentário realizado durante a viagem que fez ao continente africano na companhia da mulher, Meghan Markle. E aquele que, segundo a imprensa britânica, acabou mesmo por irritar a avó e rainha de Inglaterra, Isabel II Segundo fontes próximas da monarquia, citadas pelos jornais ingleses, a confirmação do afastamento entre os dois irmão feita durante o Harry & Meghan: An African Journey, da televisão ITV, foi mal recebida pela monarca visto que quebra uma regra protocolar, ainda que não escrita, de não tornar públicos conflitos familiares.A imprensa britânica tem avançado, nos últimos meses, com várias notícias sobre o afastamento de Harry William , que deixaram de aparecer juntos tantas vezex como o faziam antes do casamento do filho mais novo de Carlos e Diana com a antiga atriz norte-americana. A última vez que foram vistos juntos foi em julho, durante uma partida de pólo - e as famílias de ambos estiveram presentes.