Putin, o Temível

A democracia americana está a sofrer um "teste de stress", sem igual na sua história, existindo atualmente três ameaças aos equilíbrios políticos e estabilidade social nos EUA: os impactos alargados da pandemia sobre a sociedade, a indigestão eleitoral fulminante de Donald Trump e os ciberataques realizados contra as infraestruturas críticas nacionais por países rivais e inimigos. Destas três ameaças iminentes, duas têm a influência concreta, mas dissimulada, de Vladimir Putin.O presidente russo tem posto em prática, na segunda década do séc. XXI, as novas formas de utilização do poder nacional, como nenhum outro líder ou estado ao nível mundial alguma vez pôs. Tem sido exímio a fazer das fraquezas força, e a renovar as fontes de poder da conduta russa, mesmo que tal apenas signifique vitórias temporárias na arena internacional.O objetivo é comprometer a democracia liberal e piratear as suas instituições, aproveitando o exercício das liberdades civis e políticas nas sociedades abertas que as tornam imunes aos autoritarismos, utilizando métodos democráticos contra a democracia. Parece que nos EUA o objetivo está a ser alcançado.A Rússia, sob Putin, descobriu na desinformação estratégica e na ciberespionagem uma forma de projetar o seu poder e de desestabilizar os seus rivais, estes servem como substitutos do poder real, instrumentos capacitadores da política externa, na ausência dos fundamentos do poder económico, militar e cultural. Por enquanto, as zonas de conflito ainda relevantes são caracterizadas pelo corpo a corpo, surgindo estes novos instrumentos como parte integrante de um conflito maior.No início do ano de 1999, as imagens de um homem nu, que parecia ser o Procurador Geral da Rússia, Yury Skuratov, num quarto de hotel, acompanhado de duas mulheres (andorinhas), surgem nas televisões russas. O Procurador seria demitido em abril pelo Presidente Boris Yeltsin, contra o qual tinha recentemente iniciado uma investigação por corrupção.O autor do frete político foi Vladimir Putin, à época diretor do FSB (Serviço Federal de Segurança), ao qual Yeltsin estaria eternamente grato e que, como recompensa, iria escolher como seu sucessor. Para Yeltsin, Putin demonstrava "zapoi", ou seja, possuir os fígados de aço de que a Rússia tanto necessitava. Desde o seu posto em Dresden, que Putin se divertia com utilização de técnicas de cerco, oferecendo tentações a diplomatas e outros agentes secretos.Em 2005, um busto do carrasco "Felix de ferro", fundador da primeira polícia política secreta Soviética, conhecida como Tcheka, foi reerguido em frente à polícia de Moscovo. Quase quinze anos depois de, em 1991, dezenas de bustos e estátuas de Felix Dzerzhinsky terem sido removidos dos espaços públicos, incluindo a famosa estátua localizada no centro da rotunda da praça Lubyanka, por serem consideradas símbolos do "terror vermelho" e da opressão soviética.Na realidade, ainda hoje qualquer oficial de informações russo, que se preserve, se autointitula de tchekista. Para Putin e os seus tchekistas, Dzerzhinsky representa o símbolo máximo do exercício do poder nu, cru e cruel.Mais tarde, em 2014, era revelada no Youtube uma conversa telefónica entre dois diplomatas norte-americanos, na qual Vitória Nuland (nomeada como a próxima Subsecretária de Estado para os Assuntos Políticos), demonstrava a impaciência dos EUA em relação a "autonomia estratégia" europeia no caos político ucraniano, através da asserção "fuck the EU".Apesar das escutas telefónicas e interceções eletrónicas aos seus rivais e inimigos, serem prática corriqueira entre as grandes potências mundiais, nunca ninguém se tinha atrevido a pisar o risco do acordo tácito (gentlemen’s agreement) da sua não divulgação pública.A decência mínima do KGB (Comité de Segurança do Estado), a cultura do intelecto, o estudo, a recomendação dos livros de John Le Carré aos novos agentes, deixaram de existir na nova escola do FSB. Os serviços secretos russos também já não querem fazer parte da irmandade, explicita no domínio das mesmas técnicas e da cultura organizacional, dos serviços secretos ocidentais.Putin tinha chegado ao poder através de um golpe de kompromat, não escondia a inspiração para o exercício do seu poder, estando disposto a pisar todas as linhas vermelhas. O líder russo reprimia os seus sentimentos humanos e a crueldade vinha ao de cima. Tal torna-se evidente no ataque a Navalny, principal opositor de Putin, o qual findou o ano de 2020 cheio de sorte ao escapar a uma tentativa de envenenamento. Caso contrário, teríamos assistido a mais um mokroye delo (wetwork), sendo que o sangue-frio de Nalvany não irá imunizá-lo para sempre.Putin viu em Trump o oligarca americano para derrotar a sua inimiga figadal Hillary Clinton. Para além de abundante financiamento dos negócios de família e da sua campanha, serviu-lhe o amargo medovi kapkan (honey trap). Ninguém nas altas esferas da política mundial, compreendeu melhor do que Putin, o que Trump poderia representar para a imagem da América no mundo.Putin percebeu que o calcanhar de Aquiles da democracia americana não era a chegada ao poder de um líder autoritário e persecutório, mas sim de um contador de fábulas políticas. No mundo virtual, o importante é obter controlo sobre a narrativa da realidade.Trump lançou a sua carreira política com a mentira de que Obama não era cidadão norte-americano. Toda a sua narrativa política assentou em torno das teorias de conspiração, de mentiras, intoxicação da opinião publica e da construção de realidades alternativas, alimentadas pela energia do ódio.No dia da sua derrota eleitoral, em novembro último, Trump lançou o movimento "Stop the Steal", com parte da América, a Trumpesfera (território sem fronteiras muito para lá dos EUA), a acreditar que os resultados eleitorais são uma fraude, por mais absurdas que as alegações sejam e as provas o indiquem.Nas palavras de Trump, Joe Biden é um agente comunista, um fantoche da China e pretende implementar o socialismo na América, enquanto o seu Vice-Presidente Mike Pence, passou a fazer parte da cabala, apenas porque cumpriu as regras da democracia. Enquanto esta narrativa oficial não tiver fim, os EUA não terão sossego. Até ao dia ao meio-dia (EST) do dia 20 de janeiro, Trump continuará a vender indulgências, celebrar contratos e oferecer condecorações em nome dos EUA.Muitos continuam a negar a existência de chantagem sexual contra o Presidente dos EUA. A própria CIA (Center Intelligence Agency) foi intoxicada com informações falsas e contraditórias sobre o "caso" presidencial. O tema irá reemergir após 20 de janeiro, e muito provavelmente iremos assistir a um corrupio de especialistas a dizer que tudo aquilo é uma montagem e uma fabricação, entre constatações de que a natureza humana é fraca e "boys are the same, brains on their pockets".A revolta em nome de Trump, no dia 6 de janeiro, poderá ter provocado danos irreparáveis na imagem beata das instituições democráticas norte-americanas. A democracia não é propícia filmes de ação, mas o norte-americanos são grandes amantes da ficção.A ordem global antiamericana (antiocidental) teve o seu epilogo numa terça-feira de carnaval, onde um bando de forasteiros foi impelido a tirar selfies mortíferas no edifício do Capitólio. Dia 6 de janeiro foi o canto de finados da ordem ocidental criada no pós-Segunda Guerra Mundial. Finalmente, os antiamericanos de todo o mundo estão unidos.Agora, quando o presidente Biden partir para o mundo propondo uma ordem demoliberal internacional, receberá, com certeza, respostas desta natureza. A América Latina interpretará que as "republicas das bananas" são nos EUA. África subsaariana alegará que o "shit hole" mudou de lugar. O mundo islâmico defenderá que os terroristas frequentam outros paragens. Alguma Europa de Leste dirá que ficou provado de que isso da democracia é coisa perigosa. Já da Europa Ocidental receberá sorrisos amarelos.Por seu turno, os Presidentes-ditadores não perderam a sua oportunidade de oferecer aos EUA a sua condescendente solidariedade. Com exceção de Putin que se manteve em silêncio a apreciar a maskirovka.O dia 6 de janeiro poderá significar o fim do mito americano, traduzido na nação exemplar que era o farol da democracia. A festa de despedida de Donald Trump, demonstrou que uma percentagem importante dos norte-americanos continuam alheados deste mundo. Cabe agora à elite nacional reunida em Washington de concertar a democracia interna, antes de partir em novos proselitismos democráticos, senão a democracia não aguentará.Isto não é o fim. Em 1995 houve um atentado terrorista contra um edifício federal em Oklahoma City, no qual morreram mais de 300 pessoas. No final de 2020 ocorreu um ataque-suicida em Nashville contra uma fantasia, expressa nas empresas de telecomunicações e no 5G. Esta nova América, surreal, está a singrar, não valendo a pena ignorá-la.Na manhã de 6 de janeiro, o Presidente Trump proferiu um discurso de 1.15h, num comício (chamado de "Save America") perante milhares de pessoas, em frente à Casa Branca. Os órgãos de comunicação social, ou MSM (Mainstream Media), recuperando o tom conspiracionista, decidiram não atribuir o devido relevo à atuação do Presidente, muito menos as autoridades políticas e as forças e serviços de segurança norte-americanos. Trump terminou o seu discurso com as seguintes palavras:"Our exciting adventures and boldest endeavors have not yet begun. My fellow Americans for our movement, for our children and for our beloved country and I say this, despite all that’s happened, the best is yet to come".So we’re going to, we’re going to walk down Pennsylvania Avenue, I love Pennsylvania Avenue, and we’re going to the Capitol and we’re going to try and give… The Democrats are hopeless. They’re never voting for anything, not even one vote. But we’re going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don’t need any of our help, we’re going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country."Por vezes a realidade é o que parece ser, neste caso é subversiva. Esta palavras podem não inspirar a maioria dos norte-americanos e, para um europeu que segue política americana, soam frívolas e desconexas. Contudo, foram proferidas pelo POTUS nas imediações da Sala Oval. A criatura emancipa-se sempre do seu criador. Os mundos que ambos criam ganham vida própria, ficando fora de controlo.