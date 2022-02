Instituições de caridade rejeitaram ofertas do príncipe André

O processo judicial em que o príncipe André estava envolvido chegou ao fim com as duas partes a estabelecerem um acordo, que supera os 14 milhões de euros. Os meios noticiosos britânicos afirmaram que parte desse valor iria ser doado a instituições que ajudam vítimas de tráfico e abuso sexual. O comunicado do acordo indica também que vai existir uma doação do Duque de Iorque para a instituição de caridade de Virginia Giuffre, que o acusou de violação, quando esta ainda era menor de idade.



O acordo extrajudicial foi conhecido na terça-feira e os advogados do príncipe afirmaram: "Ele [príncipe André] nunca teve intenção de difamar o carácter de Giuffre" e "lamenta a sua associação" com o empresário Jeffrey Epstein. De acordo com o comunicado, o terceiro filho da rainha Isabel II reconheceu que Epstein traficava "inúmeras raparigas" ao longo de muitos anos e elogia a coragem de Giuffre e outras sobreviventes por se defenderem a si mesmas e aos outros".



A associação inglesa de caridade NAPAC (National Association for People Abused in Childhood) foi uma das instituições que já se manifestou em relação às ofertas de doação do Duque de Iorque. E apesar de, agradecer todas as angariações de fundos e a todos os doadores, a confiança das vítimas na instituição é fundamental. "Com essa confiança sendo fundamental para a abordagem da NAPAC, qualquer apoio à instituição de caridade que o príncipe André possa oferecer levantaria preocupações significativas quanto às implicações éticas de aceitar dinheiro ou patrocínio de um indivíduo que é suspeito de cometer o crime e que tinha vínculos com um criminoso condenado", publicaram numa declaração no site oficial.