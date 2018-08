Festas exclusivas com pessoas muito bem vestidas e caterings sofisticados? Isso acabou. As socialites cansaram-se e criticam: aquilo que se faz hoje é pobre e já não lhes diz nada



"Cansei-me de me expor nas revistas, até acho que passou de moda. As pessoas que agora aparecem, ninguém as conhece. Não tenho nada contra, mas para mim não dá", diz, à SÁBADO, Maria João Saviotti, uma das colunáveis mais famosas dos anos 80 e 90.



A mesma opinião é partilhada por muitas das contemporâneas de Maria João Saviotti nas revistas de social. Umas deixaram mesmo de aparecer, outras ainda se vão vendo, embora esporadicamente.



É o caso de Lili Caneças, a resistente socialite que há 20 ou 30 anos chegava a ter quatro eventos por dia – um almoço, um cocktail, um jantar e uma festa à noite – mas que hoje afirma ter cada vez menos vontade de sair de casa: "Vou conversar com quem? As pessoas são incultas e pouco preparadas, nem sabem distinguir a Sardenha da Córsega"...



