Um homem fez-se passar pelo músico Daddy Yankee e assaltou o quarto de hotel do rapper do Despacito. Levou correntes de ouro, diamantes e outras jóias, que no total valiam 1,7 milhões de euros.

De acordo com o jornal espanhol Las Provincias, um homem alegadamente fez-se passar pela estrela e roubou os cofres dos dois quartos num hotel em Valência, Espanha. O rapper porto-riquenho de 41 anos confirmou a história.

A Nevarez PR, empresa de relações públicas, publicou no Twitter: "Os assessores de imprensa de Daddy Yankee confirmaram que o artista foi vítima de roubo quando não se encontrava no hotel em Valência. Um escritório de advogados já foi contactado e não serão prestadas mais declarações para não atrapalhar com a investigação".

O imitador do rapper pediu ao staff do hotel Melía Valencia para abrir o cofre do quarto do músico. Daí, retirou quase 2 milhões de euros em jóias e 2 mil euros em dinheiro.

A polícia federal lançou uma investigação para apurar o que se passou e está à procura de identificar o suspeito. Segundo o Las Provincias, estão a ser usadas câmaras de segurança, os registos dos convidados do hotel e uma equipa forense começou a analisar as possíveis impressões digitais.

Daddy Yankee está a fazer uma tour na Europa. O videoclipe desta canção já tem mais de um milhar de milhão de visualizações no Youtube, o que faz deste um dos vídeos mais vistos do ano. O anterior sucesso do músico foi Despacito, que é o vídeo mais visto de sempre do Youtube e valeu ao rapper várias nomeações dos prémios de música Grammy.