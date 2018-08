A tese perpassa por todo o processo de insolvência da Air Luxor: por volta de 2004 ou 2005, Paulo Mirpuri percebeu que a companhia já não tinha hipóteses e tentou salvar para si as coisas boas (que colocou num novo grupo, a Mirpuri Investments) e deixar de lado as más.

O primeiro administrador de insolvência, Fernando Bordeira Costa, diz que nesta janela de transferências "desapareceram pura e simplesmente bens do imobilizado", o que foi "uma situação de crime de roubo".



As "transferências" incluíram um Porsche e dois aviões, cujos contratos de leasing passaram da Air Luxor para a Hi Fly. Avaliado em 64 mil euros, o veículo matrícula NH-08-07 estava no imobilizado da Air Luxor. O administrador de insolvência atesta com o registo do automóvel que o mesmo, a 8 de Setembro de 2006, passou para o nome da filha de Paulo Mirpuri, Laura, que na altura tinha apenas 6 anos.



Um relatório da Price Waterhouse Cooper, pedido pela comissão de credores, recorda a mesma "transferência", referindo que "Paulo Mirpuri, na qualidade de presidente de presidente do conselho de administração da Air Luxor transferiu a titularidade do Porsche, por simulada venda, para a sua filha de 6 anos de idade, Laura Mirpuri."



Relacionado TAP entre as dez melhores companhias do mundo Companhia aérea easyJet cancelou 1.263 voos em Junho Ryanair aceita 9 de 11 exigências dos pilotos irlandeses MESA, uma empresa de manutenção de aeronaves que Paulo Mirpuri criou em Agosto de 2004 e que passou para o lado "bom" do grupo.



Na revista SÁBADO nas bancas a 9 de Agosto de 2018 pode ler toda a história da falência da Air Luxor. Como Paulo Mirpuri conseguiu sair ileso à ruína da companhia que levou ao estrelato mas que depois levou à ruína. Vendeu-a em 2006 por 50 mil euros a um empresário desconhecido no meio, que tinha sede num quarto de hotel em Ílhavo. A acção de insolvência da Air Luxor, com créditos reclamados de €86 milhões, ainda decorre no Tribunal do Comércio de Lisboa. Ao lado da queda da Air Luxor (e com meios desta, lê-se), Mirpuri criou uma nova companhia, a Hi Fly, que acaba de aterrar com estrondo no Aeroporto de Beja.