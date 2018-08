Actriz Joana Ribeiro sofre aparatoso acidente com três viaturas

A actriz de 'Paixão' esteve envolvida num choque em cadeia na direcção Costa da Caparica - Almada.

Joana Ribeiro não ganhou para o susto. Na manhã deste sábado, dia 11, a actriz viu-se envolvida num acidente com três automóveis, do qual resultaram dois feridos.



Joana Ribeiro, 26 anos de idade, fez parte de um aparatoso acidente no IC20, no sentido Costa de Caparica - Almada. A jovem actriz ia ao volante do 3.º carro, o último da colisão em cadeia. Segundo o agente da actriz, Hélio Bernardino, Joana não sofreu qualquer ferimento e o carro não ficou muito danificado: "A Joana está óptima. Nem tem qualquer sequela do choque e o carro também não tem nada", explica.



A FLASH! sabe que do mesmo acidente resultaram dois feridos leves, ambos estrangeiros, que foram transportados para o Hospital Garcia de Horta, no concelho de Almada.



No local, a prestar assistência estiverem os Bombeiros da Trafaria, a GNR e uma ambulância.