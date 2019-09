A carregar o vídeo ...

Este fim de semana os Duques de Sussex voltaram a deixar o Reino Unido de avião, desta vez rumo a Roma. O príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados para o casamento de Misha Nonoo, a estilista que é uma das amigas mais próximas do casal e que também é apontada como a pessoa que os apresentou.

Meghan Markle terá de se encontrar com Ivanka Trump cujo pai, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, a criticou antes de visitar o Reino Unido.

Várias celebridades vão marcar presença no evento: a modelo Karlie Kloss, Katy Perry, Orlando Bloom e as princesas Eugénia e Beatriz do Reino Unido também foram para Roma.

Meghan Markle abraça Misha Nonoo

Nonoo vai casar-se com o milionário Michael Hess.