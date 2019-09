Meghan Markle é a maior alpinista social do Reino Unido, de acordo com a revista Tatler. A nomeação motivou críticas nas redes sociais.

"O pináculo do pau de sebo. Não é bem um conto dos farrapos para a riqueza (teve educação privada e o pai malvado ganhou um Emmy por direção de iluminação) mas o farol de mudança vestido por Ralph & Russo encontrou um papel que lhe assenta na perfeição: uma lâmpada durona para arrastar a Família Real para dentro do século XXI", lê-se na revista.

Em maio de 2018, Meghan Markle casou-se com o príncipe Harry e tornou-se um membro da Família Real britânica. Foi-lhe atribuído o título de duquesa de Sussex.

Harry e Meghan tiveram o primeiro filho, Archie, em maio de 2019.

Na lista dos arrivistas sociais da Tatler, surgem ainda Jerry Hall, mulher do magnata dos media Rupert Murdoch, e John Bercow, porta-voz da Câmara dos Comuns do parlamento do Reino Unido.