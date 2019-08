Amiga de Meghan Markle acusada de incitar a guerra nuclear

Priyanka Chopra, uma das mais conhecidas atrizes indianas e amiga de Meghan Markle, foi criticada por uma jovem paquistanesa durante uma conferência sobre beleza por "encorajar a guerra nuclear". A atriz foi questionada sobre um tweet enviado em fevereiro, em que pedia "vitória à Índia".

A Índia e o Paquistão estão envolvidas numa disputa pela região de Caxemira. Hoje, o primeiro-ministro paquistanês acusou a Índia de planear uma ação militar na zona, depois de ter expulsado o embaixador da Índia no Paquistão. A Índia revogou o estatuto especial da zona que domina (Jammu e Kashmir) e cortou as comunicações.



Priyanka Chopra tweeted during a time when we were this close to sending nukes to one another. Instead of advocating for peace she tweeted in support of the Indian army pic.twitter.com/LhbMkOW59v — Ayesha Malik (@Spishaa) August 11, 2019





Chopra seria confrontada em Los Angeles, durante a Beauty Con, um evento sobre cosmética, por Ayesha Malik. Ao microfone, esta disse: "Foi um pouco complicado ouvi-la falar sobre Humanidade, porque como tua vizinha, paquistanesa, sei que é um pouco hipócrita".

"É uma embaixadora da Unicef pela paz e está a encorajar a guerra nuclear contra o Paquistão. Não há vencedor nisto. Como paquistanesa, milhões de pessoas como eu apoiaram-na no seu negócio de Bollywood", continuou. De seguida, tiraram-lhe o microfone.

Chopra respondeu: "Eu ouço-a. Seja o que for que acabou de deitar cá para fora. Já está? Feito? Boa."

"A guerra não é algo que eu seja grande fã, mas sou patriota", reconheceu a atriz indiana. "Penso que todos nós temos uma espécie de meio-termo em que temos de nos manter."

"A forma como falaste comigo agora, rapariga, não grites. Estamos todos aqui por amor. Não grites. Não te envergonhes", afirmou a atriz.

A vida quotidiana em Caxemira foi afetada pelos cortes na Internet, linhas telefónicas e canais de televisão. Tudo ocorreu depois de a Índia ter revogado a autonomia de Jammu e Kashmir de criar as suas leis e de ter permitido a não-residentes que comprassem propriedade lá. Em Srinagar, a cidade principal da região, foram proibidos os ajuntamentos de mais de quatro pessoas, e impostas restrições na movimentação dos moradores.