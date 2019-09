Foi a 8 de Setembro de 1944 que o primeiro número da ¡Hola! saiu para as bancas, com o preço de capa de 2 pesetas. A ideia de fazer uma revista, cujo conteúdo fosse "a espuma da vida", partiu de Mercedes Junco Calderón, casada com António Sánchez Gómez, então diretor do diário La Prensa.A redação ocupava a pequena sala de estar do apartamento onde vivia o jovem casal, no número 414 da rua Muntaner, em Barcelona. O espaço era suficiente, já que a equipa estava composta apenas por António e Mercedes. Eduardo, o primeiro filho, tinha poucos meses, e mais tarde viria a dirigir a prestigiada revista del corazón. Morreu em 2010. A capa do primeiro número marcou o estilo: um desenho de uma mulher elegante com um chapéu de grandes abas, com o Mediterrâneo como pano de fundo. Os 14 mil exemplares da tiragem inicial esgotaram-se pouco depois de chegar aos quiosques.Devido a problemas de orçamento da recém-criada empresa, viram-se obrigados a substituir as ilustrações por fotografias nas suas páginas, tornando-se assim os pioneiros do fotojornalismo em Espanha. Graças aos seus exclusivos nos casamentos da realeza e do jet set internacional, reportagens nas casas das estrelas de Hollywood e da cobertura de todos os acontecimentos da atualidade, a ¡Hola! é ao fim de 75 anos uma das maiores referências editoriais em todo o mundo.Tem uma edição para Espanha, outra britânica, a Hello! e a ¡Hola! no México, todas propriedade da família Sánchez Junco. As edições da revista que se publicam noutros países como Rússia, Índia, Turquia, Malásia, Tailândia, Grécia, Emirados Árabes Unidos e Canadá, funcionam em regime de franchising. Cinquenta milhões de leitores em mais de 90 países de todos os continentes são fiéis à revista, em qualquer das suas versões. "Os meus avós, e depois o meu pai [Eduardo Sánchez Junco] criaram um género de jornalismo de bom gosto, elegante e respeitoso", diz Eduardo Sánchez, atual diretor da ¡Hola!Quando o príncipe Rainier se casou com Grace Kelly, em 1956, António Sánchez Gómez fretou um avião para que as fotos do casamento chegassem o mais rápido possível a Madrid, onde já estava a sede da revista. Mercedes Junco foi à redação todos os dias até à sua morte, em março passado, com 98 anos. Mas foi o seu único filho que mudou o rumo da publicação, ao decidir lançar a ¡Hello!, a edição britânica, inspirada na paixão que despertava a princesa Diana de Gales em Espanha e por uma viagem que fez a Londres, onde viu mulheres inglesas a comprar a edição espanhola da ¡Hola!, que tinha Diana na capa.Para comemorar o 75.º aniversário, a ¡Hola! tem faz uma exposição das suas melhores capas, no palácio de las Alhajas en Madrid.