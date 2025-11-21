Simone Biles assustou-se após cirurgia para aumentar o peito: "Chegavam-me ao pescoço... pareciam extraterrestres"

Ginasta respondeu a dúvidas dos fãs sobre a operação na sua conta de Tiktok

Simone Biles revelou recentemente que se submeteu a uma cirurgia para aumentar o peito e agora partilhou um vídeo no Tiktok em que respondeu a dúvidas de fãs sobre a operação, relatando todos os pormenores. A ginasta norte-americana revela que nem tudo correu como estava à espera e que foi o recobro foi bastante doloroso.



Simone Biles James Lang-USA TODAY Sports

"Sobre a recuperação? Mentiram-me, porque isto doeu imenso. Não conseguia mexer-me. Passei duas semanas inteiras em recobro e foram muitas duras. No primeiro dia, o Jonathan [Owew] teve de literalmente levantar-me a cama e dar-me banho", confessa a atleta sete vezes medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.

Biles assume ainda que viveu um momento de pânico da primeira vez que se olhou ao espelho: "As mamas chegavam-me ao pescoço e assustei-me muito, por isso falei logo com o meu médico. Disse que queria tirar, que tinham de ser mais pequenas, pois pareciam extraterrestres. Mas agora estão perfeitas", afirma.