Nuno Homem de Sá começa a ser julgado por violência doméstica no dia 24 de fevereiro

Nuno Homem de Sá senta-se no banco dos réus do tribunal de Torres Vedras no dia 24 de fevereiro para responder por violência doméstica contra a ex-companheira Frederica Lima.

Durante a manhã desse dia serão ouvidos o arguido e a vítima. Só depois serão inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa do ator.

Nuno Homem de Sá está acusado pelo Ministério Público de três crimes: violência doméstica, violação de domicílio e perturbação da vida privada.

O ator está proibido de se aproximar de Frederica Lima, sendo obrigado a manter uma distância de pelo menos 500 metros da residência e do local de trabalho da vítima. Uma decisão tomada dois anos depois da ex-namorada ter apresentado queixa por violência doméstica.

Já no próximo mês arranca a primeira sessão. Contactado pelo CM o advogado de Nuno Homem de Sá não confirma se o ator pretende falar na primeira sessão. "Acreditamos que o tribunal fará a justiça há muito desejada e absolverá o Nuno Homem de Sá dos factos que lhe foram imputados", limitou-se a dizer Alexandre Guerreiro ao nosso jornal.