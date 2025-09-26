Nuno Homem de Sá proibido de contactar e de se aproximar de Frederica Lima

No processo constam diversas provas como mensagens e áudios gravados pela vítima.

O ator Nuno Homem de Sá, acusado de violência doméstica pelo Ministério Público, ficou esta sexta-feira proibido de contactar e de se aproximar da vítima, Frederica Lima.



Nuno Homem de Sá e Frederica Lima

O primeiro interrogatório ocorreu esta sexta-feira e começou pelas 14h.

Recorde-se que a ex-namorada do ator denunciou vários atos de violência por parte do ator. Segundo a acusação chegou a ser ameaçada, controlada e agredida.

No processo constam diversas provas como mensagens e áudios gravados pela vítima, que demonstram os momentos de terror. Uma outra ex-namorada, Nádia Lopes, disse ao CM também ter sofrido "meses de terror" durante a relação.