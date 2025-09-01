Sábado – Pense por si

Nuno Homem de Sá acusado pelo MP de agredir e humilhar ex-namorada

19:29
O Ministério Público acusa o ator de agredir, ameaçar e insultar a ex-namorada Francisca Lima.

O Ministério Público acusa o ator Nuno Homem de Sá de agredir, ameaçar e insultar a ex-namorada Francisca Lima. No documento de 100 páginas há inclusive uma referência a um crime de caráter sexual.

