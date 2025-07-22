Sábado – Pense por si

Social

Preta Gil, uma mulher sem medo

SÁBADO
SÁBADO 22 de julho de 2025 às 21:05
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Falava abertamente de qualquer temática. Na autobiografia lançada há um ano, dissertou sobre cancro, infância e traição. Assim era Preta Gil, a liberdade em pessoa.

Era preta e lutou contra o racismo, era gorda e lutou contra a gordofobia no Brasil, um país profundamente misógino onde a discriminação racial faz parte do quotidiano. Era bissexual e não tinha medo de assumi-lo ao microfone. Chamava-se Preta Gil, morreu ontem em Nova Iorque, vítima de um cancro nos intestinos, tinha 50 anos. Faltavam apenas 18 dias para completar 51. Negra, mulher, gorda, bissexual, a artista e apresentadora ultrapassou todos os obstáculos que a sociedade lhe foi impondo. A sua última batalha foi o cancro, que assumiu publicamente, ajudando mais uma vez a desmistificar uma doença que ainda é alvo de estigma.

MediaLivre

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, lembrou que "Preta Gil foi e será sempre potência. Uma mulher que enfrentou o racismo, o machismo, a gordofobia e a doença sem nunca perder sua ternura, nem sua voz. Lutou muito por sua vida e por tudo em que sempre acreditou. […] Perdemos um símbolo de força, liberdade e amor pela vida". Preta era tudo isso. E muito mais. São muitos aqueles que lhe prestam homenagem hoje. Filha do compositor Gilberto Gil e de Sandra Gadelha, cujo nome ficou imortalizado na canção Drão.

Leia mais em Máxima

Tópicos Preta Gil Brasil Gilberto Gil
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Preta Gil, uma mulher sem medo