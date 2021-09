Motorista de Ronaldo espera quase sete horas para abastecer Bentley no Reino Unido

Motorista saiu do posto de combustível de Cheshire sem ter conseguido abastecer o Bentley ou o Range Rover do português.

A crise de combustíveis no Reino Unido está a ter um grande impacto na população. E nem Cristiano Ronaldo escapa ao problema.







Ronaldo chegou ao treino do Manchester United num Bentley de mais de 290 mil euros

O motorista do craque português foi apanhado à espera de encher o depósito do Bentley Flying Spur de CR7 , avaliado em mais de 290 mil euros.De acordo com o Daily Mail, motorista terá esperado seis horas e 40 minutos para abastecer num posto de combustível em Cheshire, perto do local onde o jogador se encontra hospedado.Segundo o jornal britânico, o motorista não terá conseguido combustível para abastecer o Bentley nem o Range Rover."A segurança esperou durante horas por um camio cisterna [de combustível], mas foram obrigados a deixar a bomba", revelou uma fonte ao jornal The Sun.No posto de combustível em questão, o valor máximo de abastecimento é de 30 libras (mais de 34 euros) devido aos atuais constrangimentos no abastecimento.