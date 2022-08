Morreu o humorista Jô Soares. Tinha 84 anos

Comediante brasileiro morreu em São Paulo onde estava internado no hospital Sírio-Libanês. Celebrizou-se com O Programa do Jô, que terminou em 2016.

Morreu o humorista e apresentador Jô Soares. Tinha 84 anos e estava internado no hospital Sírio-Libanês em São Paulo, Brasil.



Jô Soares celebrizou-se com o Programa do Jô, que terminou em 2016. Realizou 14.426 entrevistas, de acordo com a revista Veja, a pessoas como Pelé, Roberto Carlos e Caetano Veloso.



A morte deu-se esta madrugada. Nas redes sociais, vários artistas lamentaram a sua morte.



José Eugénio Soares nasceu a 16 de janeiro de 1938. Traçou uma longa carreira na televisão, bem como escritor, realizador e ator.



O seu primeiro papel no cinema foi em O Homem do Sputnik (1958).



Na televisão, o seu primeiro programa foi Jô Soares Onze e Meia (1988-1999).



A sua ex-mulher, Flavia Pedras Soares, confirmou a morte e indicou que as cerimónias fúnebres seriam apenas para família e amigos próximos.





Em 2020, deu uma entrevista ao programa Provoca, em que abordou o tema da morte. "Eu não tenho medo da morte, tenho medo de ficar improdutivo. Só espero morrer ‘pá, acabou’. Fiquei com medo de ficar velho quando eu passei dos 40, depois dos 80 eu já estou acostumado", afirmou.



Jô Soares teve um filho, Rafael, que morreu em 2014 com 50 anos devido a um cancro.



A cantora Zélia Duncan também lamentou a morte.