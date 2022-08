Jô Soares (1938-2022). O humorista pioneiro do stand-up que mudou a face do humor

José Eugênio Soares morreu às 2h30 desta sexta-feira, 5 de agosto, aos 84 anos. Considerado um dos maiores humoristas do Brasil, o apresentador do Programa do Jô, que passou na Globo de 2000 a 2016, estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, onde deu entrada para tratar uma pneumonia.



Filho de um empresário e de uma doméstica, Jô Soares nasceu a 16 de janeiro de 1938 no Rio. Aos 12 anos, mudou-se com a família para a Suíça, onde ficou até os 17. Ali, passou a interessar-se por teatro e pelo mundo do espetáculo, ainda que fosse a carreira na diplomacia o plano inicial. Não aconteceu.