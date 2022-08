Mário Ferreira tornou-se o primeiro turista português no espaço

O empresário Mário Ferreira será o primeiro turista espacial português, numa viagem suborbital de pouco mais de 10 minutos.





A cápsula autónoma e reutilizável New Shepard da empresa norte-americana Blue Origin, onde seguem mais cinco tripulantes, descolará hoje do deserto do Texas, nos Estados Unidos, rinha a janela de lançamento prevista para as 14h30, mas acabou por ser atrasada para as 14h50 devido ao mau tempo. Por fim, a nave em que seguiu o empresário português descolou às 14h57 e aterrou dez minutos depois, pelas 15h07 (hora de Portugal Continental, menos seis horas no Texas).Pelas 15h20, o empresário já tinha saído da New Shepard onde foi recebido pela equipa de apoio e amigos dos tripulantes.Trata-se do sexto voo suborbital com tripulantes da Blue Origin, empresa aeroespacial dirigida pelo magnata Jeff Bezos.Ao lado de Mário Ferreira, presidente do grupo Pluris Investments, através do qual detém uma posição no capital da estação televisiva TVI e a empresa de cruzeiros Douro Azul, vão estar a engenheira egípcia Sara Sabry, a alpinista anglo-americana Vanessa O'Brien, o cofundador do canal desportivo do YouTube "Dude Perfect" Coby Cotton, o ex-executivo do setor das telecomunicações Steve Young e o especialista em tecnologia Clint Kelly III.À semelhança de outros voos, os seis tripulantes vão transpor a barreira que separa o limite da atmosfera terrestre e o espaço e sentir a microgravidade, numa curta viagem de pouco mais de 10 minutos entre a descolagem (impulsionada por um propulsor) e a aterragem (suavizada por um paraquedas). Nenhum dos tripulantes terá de pilotar a nave, uma vez que é totalmente autónoma.